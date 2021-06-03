شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت الأعلى حرارة في العالم و «البوارح» تهب على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت التقارير الصادرة من منظمة الأرصاد العالمية المسؤولة عن تجميع درجات الحرارة المُسجلة لغايات التوثيق من مراصد الدول، أن الكويت تصدرت على مستوى العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 50 درجة مئوية.

أوضح ذلك خبير الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، عبر حسابه في موقع "تويتر"،

وتوقع الحصيني، عن حالة الطقس لليوم على المملكة ، "أن تنشط رياح البوارح الشمالية الحارة على المنطقة الشرقية وقد تثير بعض الغبار وتكون الرياح شرقية حارة ونشطة وقد تثير بعض الغبار على طول شرق جبال السروات، و أشار إلى أن هذه الأيام يبدأ موسم رياح البوارح الشمالية المؤثرة على حوض الخليج العربي بوجه عام.