شكرا لقرائتكم خبر عن احترازات مشددة..مهرجان «كان» يكشف عن برنامجه لنسخته الـ 74 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن يكشف مهرجان كان السينمائي اليوم الخميس عن برنامجه لنسخته الـ74 المقررة الشهر المقبل، الذي يشوبه الغموض بسبب أزمة فيروس كورونا المستمرة.

وبعد إلغاء فعاليات المهرجان العام الماضي في ذروة جائحة كورونا، أصبح لدى المهرجان أفلام متراكمة يختار منها من أجل فعاليات هذا العام.

وهذا يشمل السباق للفوز بأبرز جوائز المهرجان، السعفة الذهبية، أحد أهم جوائز عالم السينما .

وبالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة المشابهة للمتبعة في المطارات من أجل دخول موقع إقامة المهرجان، من المتوقع أن يٌطلب من المشاركين إثبات سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل حضور أي من فعاليات المهرجان.

ومن المرجح أن تعيق مخاطر فيروس كورونا فعاليات التواصل الاجتماعي والحفلات التي تقام عادة خلال مهرجان كان.

ويذكر أن عادة ما يحضر 40 ألف شخص المهرجان سنويا.