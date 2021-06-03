انت الان تتابع خبر 9 فوائد مذهلة للآيس كريم... بينها تقليل الاصابة بمرض خطير! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورغم أن البعض ينظر إلى الآيس كريم على أنه طعام غير صحي، إلا أن دراسة حديثة أجراها خبراء من جامعة هارفارد أشارت إلى احتواء الآيس كريم على فوائد صحية عديدة، عرضها موقع "drhealthbenefits". 1. زيادة فرص الحمل

يمكن أن يساعد الآيس كريم في زيادة فرص الحمل، وبناءً على الدراسة، فإن تناول الآيس كريم أو منتجات الألبان بانتظام يحتوي على مواد دهنية تعزز فرص الحمل.

2. يساعد على تكوين العظام عند الأجنة

يحتوي الآيس كريم على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لنمو عظام الجنين، فلا داعي من خوف الحوامل من السمنة بسبب تناول الآيس كريم، على أن يكون تناوله بحدود معقولة. يحتوي الآيس كريم على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لنمو عظام الجنين، فلا داعي من خوف الحوامل من السمنة بسبب تناول الآيس كريم، على أن يكون تناوله بحدود معقولة. 3. التغلب على الغثيان

تعاني بعض النساء من الغثيان، في المراحل الأولى من الحمل، ويساعد تناول الآيس كريم في التغلب على الغثيان الذي تعاني منه الحوامل. 4. تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم أيضًا إلى تحفيز تكوين هرمون الثرومبوتونين الذي يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية، مما يسبب الشعور بالهدوء وتخفيف التوتر، كذلك يستحسن أن يتناوله المراهقون الذين غالبًا ما يعانون تقلبات مزاجية. 5. تعزيز المناعة

يمكن أن تزيد مواد اللاكتوفيرين والسيتوكينات الموجودة في الآيس كريم من مناعة الجسم ومكافحة فيروس الأنفلونزا، ومكافحة الفيروسات المختلفة وفيروس نقص المناعة البشرية.