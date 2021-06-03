تحديد موعد افتتاح معرض بغداد الدولي للكتاب

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الهيئة التحضيرية لمعرض بغداد الدولي للكتاب، اليوم الخميس، استمرارها بكل التحضيرات وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال الزوّار في الدورة الثانية والعشرين على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الخليج 365 أنها "تعلن استمرارها بكل التحضيرات، وعلى مدار 24 ساعة، لاستقبال زوار المعرض في دورته الثانية والعشرين على أرض معرض بغداد الدولي في المنصور للفترة من 10 إلى 20 حزيران الجاري، ومن الساعة ٩ صباحاً الى ٩ ليلاً".
واضافت، ان "على الرغم من كل التحديات والمصاعب، إلا أننا نأمل أن تكون هذه الدورة ثرية بمساهمات العشرات من دور النشر العربية، والمحلية المشاركة بكثير من الإصدرات الجديدة، في مختلف الحقول والمجالات المعرفية، والعلمية، والفنية، والأدبية، بما يغني المكتبة الشخصية للقارئ العراقي".
واشارت إلى "وجود فعاليات ثقافية مصاحبة من ندوات وحفلات توقيع، تساهم كلّها في جعل معرض بغداد للكتاب، كما هو في الأعوام الماضية، حدثاً ثقافياً وطنياً هاماً، يتطلّع لانعقاده المثقفون، وصنّاع الكتاب، وجمهور القرّاء على حد سواء".