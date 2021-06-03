أمريكا تقر بقتلها 23 مدنيا حول العالم في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية، مقتل نحو 23 مدنيا خلال العمليات العسكرية التي نفذتها حول العالم في 2020، خاصة في أفغانستان.

التقرير الذي يحمل عنوان "التقرير السنوي عن الخسائر المدنية المتعلقة بالعمليات العسكرية الأمريكية"، والمكون من 21 صفحة، يصدر بناء على قرار من الكونجرس "البرلمان" بشكل سنوي، ويتضمن معلومات عن وقوع ضحايا مدنيين في العمليات العسكرية.

ووفق التقرير الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، فإن وزارة الدفاع الأمريكية أقرت بأنها "قتلت 23 مدنيا خلال عام 2020"، خلال عملياتها العسكرية في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح ال​تقرير​ أن "الغالبية العظمى من هؤلاء ​القتلى​ المدنيين سقطوا في أفغانستان حيث لقي 20 شخصا مصرعهم".

فيما توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة كالتالي: شخص بالصومال​ في فبراير الماضي، وآخر في ​العراق​ في مارس، وثالث لم يكشف التقرير عن مكان أو توقيت مقتله.

التقرير قال إن "الجيش الأمريكي ملتزم بالحد من الضرر الواقع على المدنيين في العمليات العسكرية"، لكنه استدرك "إحصاء الجثث لن يوفر بالضرورة تقيما ذا مغزى عن النجاح العسكري لعملية ما".

وفي نسخة 2019، حدد التقرير عدد الضحايا المدنيين للعمليات العسكرية الأمريكية بـ132 شخصا، سقطوا في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال.

ولم يقدم التقرير تفسيرا للتباين بين عدد الضحايا المدنيين في 2019 و2020.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي أصدر قانون ألزم ​وزارة الدفاع "البنتاجون" انطلاقا من 2018​، بإعداد تقرير عن الضحايا المدنيين الذين يقتلون سنويا خلال العمليات العسكرية المختلفة للجيش الأمريكي.

وتسارع الولايات المتحدة الخطى في الوقت الحالي لإتمام عملية انسحاب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر أيلول المقبل، وفق قرار صدر في وقت سابق من الرئيس جو بايدن.