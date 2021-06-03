استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت شركات طيران عن استئناف الرحلات الجوية بين ألمانيا وروسيا مساء أمس الأربعاء بعد منع متبادل بين الطرفين في إطار تداعيات أزمة بيلاروسيا.



وأعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لوكالة فرانس برس أنّ السلطات الروسية منحتها أخيرا تراخيص لرحلات ركاب الى روسيا خلال شهر يونيو.

وقالت متحدثة باسم الشركة "هذا يعني أن رحلات لوفتهانزا الى موسكو وسانت بطرسبورغ يمكن تشغيلها كما هو مخطط لها".

وفي روسيا أبلغ ميخائيل بولوبويارينوف، الرئيس التنفيذي لشركة ايروفلوت وكالة تاس الروسية للأنباء، أنّ "كل شيء على ما يرام، لقد تلقينا جميع التراخيص".

كما ذكرت شركة طيران روسية أخرى هي "أس 7" انها تلقت أذونات لرحلاتها إلى المانيا، وفق وكالة ريا نوفوستي.

وحظرت ألمانيا رحلات شركات الطيران الروسية ردا على عدم منح موسكو تراخيص لرحلات شركة لوفتهانزا الى روسيا، وفق وزارة المواصلات الالمانية الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه تم الغاء رحلتين للوفتهانزا الى روسيا كان من المقرر ان تقلعا الأربعاء من المانيا، بعد تمنّع السلطات الروسية عن منحهما التراخيص اللازمة في الوقت المحدد.

وأضافت "في إجراء مماثل، لم تصدر هيئة الطيران الفدرالية أيضا أي تراخيص أخرى لرحلات تشغّلها شركات طيران روسية طالما أن الجانب الروسي يعلق منح التراخيص".

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن أربع رحلات لشركة ايرفلوت تأثرت بالإلغاء الثلاثاء وأربعة أخرى الأربعاء.

وفي حين لم تحدّد الوزارة الألمانية سبب وقف السلطات الروسية لمنح التراخيص، تم الغاء بعض الرحلات الجوية لشركات طيران أوروبية بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية الى موسكو الأسبوع الماضي بعد أن رفضت روسيا السماح بدخول الرحلات التي تتجنب المجال الجوي البيلاروسي.

وأكدت لوفتهانزا وقفها التحليق في أجواء بيلاروسيا بعد أن حض الاتحاد الأوروبي شركات الطيران على تجنب مجالها الجوي.

وجاءت نصيحة الاتحاد الأوروبي بعد إجبار السلطات البيلاروسية طائرة تابعة لشركة رايان اير على تحويل مسارها من أجل إلقاء القبض على صحافي معارض كان على متنها.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إن إلغاء العديد من الرحلات الأوروبية المتجهة الى موسكو يعود ل"أسباب فنية".