اختراق «جي بي إس» يخيّم على قمة بايدن - بوتين المرتقبة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه لا يستبعد انتقاماً محتملاً ضد روسيا بعد الهجوم الإلكتروني على مجموعة الأغذية الزراعية البرازيلية العملاقة «جي بي إس» التي تشتبه في أن يكون منفذو الهجوم قراصنة روساً.

وأجاب بايدن صحفياً سأله عما إذا كان سيتخذ تدابير ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي سيلتقيه في جنيف بعد أسبوعين «نحن ندرس المسألة عن كثب».

لكن مع ذلك، عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الرئيس الروسي يحاول اختباره قبل أن يلتقيا رد بايدن «لا».

ولفت البيت الأبيض إلى أن جو بايدن سيثير المخاوف الأمريكية في قمة الزعيمين المقررة في 16 يونيو/ حزيران وكذلك خلال الاجتماعات المقررة قبل ذلك بقليل مع حلفاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال المؤتمر الصحفي اليومي «نتوقع أن تكون تلك المخاوف موضوع نقاش طوال رحلة الرئيس».

وشددت على أن «إيواء منظمات إجرامية تسعى لإلحاق الأذى وتلحق ضرراً بالبنى التحتية الأساسية للولايات المتحدة، أمر غير مقبول».

وأضافت ساكي «لن نتسامح مع ذلك. سنتحدث عنه، ولا نستبعد أي خيار».

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، الأربعاء، في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، إنه عزا الهجوم الأخير إلى مجموعة مقرصنين معروفة بـ«ريفيل»، أو «سودينوكيبي»، موضحاً أنه يعمل «بجد لتقديم المسؤولين عن هذا الحادث إلى العدالة».

وأبلغت «جي بي إس»، الأحد، الحكومة الأمريكية أنها تعرضت لهجوم معلوماتي أمني منظم يؤثر في العديد من الخوادم التي يعتمد عليها نظامها المعلوماتي، تعتقد أن منشأه روسيا، ما أجبر بعض مصانعها على وقف إنتاجها.

وغالباً ما تستهدف هجمات إلكترونية مماثلة الشركات متعدّدة الجنسيات حول العالم.

وفي مطلع مايو/ أيار استهدف هجوم سيبراني شركة «كولونيال بايبلاين» التي تملك أكبر شبكة لأنابيب الوقود في الولايات المتحدة تنقل البنزين ووقود الطائرات من ساحل خليج تكساس إلى الساحل الشرقي المكتظ بالسكّان.

وقالت جين ساكي «يعتقد الرئيس بايدن أن الرئيس بوتين والحكومة الروسية لهما دور في وقف هذه الهجمات. لذلك، سيكون موضوع مناقشتهما عندما يلتقيان».

وأكّدت روسيا، الأربعاء، أنها منفتحة على أي طلب من الولايات المتحدة للمساعدة في التحقيق بخصوص الهجوم المعلوماتي.

وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بأن «هناك اتصالات من خلال قنوات دبلوماسية». (أ.ف.ب)