شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعرض سبعة ملايين دولار مقابل رأس زعيم «القاعدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

عرضت الولايات المتّحدة، الأربعاء، مكافأة مالية قدرها سبعة ملايين دولار مقابل أي معلومة تؤدّي إلى تحديد مكان وجود زعيم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب»، أبوعبيدة يوسف العنابي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المطلوب الجزائري، المعروف أيضاً باسم يزيد مبارك، أصبح في نوفمير/ تشرين الثاني 2020 زعيماً للتنظيم الإرهابي خلفاً لمواطنه عبدالمالك دروكدال الذي قُتل في يونيو/ حزيران 2020 في شمال مالي بأيدي القوات الفرنسية.

وأضافت: «نشجّع أيّ شخص لديه معلومات عن أبوعبيدة يوسف العنابي على إرسال رسالة نصيّة إلى (المكافآت من أجل العدالة) عبر سيجنال، أو تلجرام، أو «واتس أب» (...) علماً بأن كل الاتصالات والمعلومات ستبقى في سرية تامة».

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن العنابي كان «زعيماً لمجلس الأعيان في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب»، وخدم في مجلس الشورى في التنظيم، كما شغل منصب المسؤول الإعلامي الأول للقاعدة في بلاد المغرب».

وأوضح البيان أنّ العنابي مُدرج منذ سبتمبر/ أيلول 2015 على القائمة الأمريكية للإرهابيين العالميين ومنذ فبراير/ شباط 2016 على قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وحصل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» على ولاء العديد من الجماعات المتطرفة النشطة في منطقة الساحل.