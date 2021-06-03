شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ولوكسمبورج تقرّان تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - ابن طوق: نعمل على تعزيز خريطة التعاون الاقتصادي بين الجانبينالفلاسي: تطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة لدعم رواد الأعمالالزيودي: الإمارات ضمن قائمة أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورغفرانز فايوت: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المتينةأبوظبي:”الخليج 365”

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً في مقر الوزارة بأبوظبي، مع فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورج الكبرى، بحضور د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ود. ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات ولوكسمبورج، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأقرّ الجانبان خلال الاجتماع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين، وعقد دورتها الأولى على هامش معرض «إكسبو 2020 دبي»، لخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة التعافي الاقتصادي، وما بعد جائحة «كوفيد 19»، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

وأكد ابن طوق على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، والمدفوعة بحرص قيادتي الدولتين على تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على الصعد كافة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي في البلدين، وتعزيز الجهود والمبادرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد «كوفيد 19».

آفاق واسعة

وقال ابن طوق: «دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول عربياً للوكسمبورج، حيث تستحوذ على نحو 30% من إجمالي تجارة لوكسمبورج مع الدول العربية، وهناك آفاق واسعة لتطوير الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة، وتم الاتفاق على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لتعزيز خريطة التعاون واستكشاف فرص جديدة في معظم القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كالتجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة وريادة الأعمال والتعاون في القطاع المالي وقطاعات الاقتصاد الجديد، كالابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا والفضاء، وغيرها.

أضاف ابن طوق: سنحرص على زيادة الزيارات المتبادلة ومتابعة التنسيق مع شركائنا في لوكسمبورج لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ولوكسمبورج، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمشاريع والمبادرات الواعدة للشراكة خلال المرحلة المقبلة».

تطوير برامج

من جانبه، أشار د. الفلاسي إلى أهمية التقدم الحاصل في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، والذي يأتي ثمرة العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين خلال السنوات السابقة لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، أهمهما اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة من شأنه تعزيز جهود التعاون في العديد من المجالات الحيوية.

وأكد الفلاسي استعداد دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورج خلال المرحلة المقبلة لتطوير برامج ملموسة ومشاريع مشتركة بين البلدين لدعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين واستكشاف الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي.

نمو متواصل

من ناحيته، أوضح الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين لعام 2020 أكثر من 100 مليون دولار، وتأتي دولة الإمارات ضمن أهم 20 دولة مستثمرة في لوكسمبورج، وتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات المتبادلة في البلدين 86 مليار دولار بنهاية 2019، ويرتبط الجانبان بعدد الاتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار والخدمات الجوية والاتفاقيات بين الغرف التجارية لتعزيز الشراكة على مستوى القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.

وأشار الزيودي إلى أن لوكسمبورج تتمتع بخصائص اقتصادية متميزة وذات ثقل اقتصادي مهم باعتبارها إحدى عواصم الاتحاد الأوروبي. وسنحرص خلال الفترة المقبلة على تطوير برامج ومشاريع تجارية واستثمارية، ولا سيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، ترقى لتطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية.

روابط اقتصادية

من جانبه، أكد فرانز فايوت وزير الاقتصاد بدوقية لوكسمبورج الكبرى، تطلع بلاده إلى تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع الفضاء، والتقنيات الحديثة، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن دعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البدين. وأشار إلى أن دولة لوكسمبورج أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية للمشاركة في فعاليات «إكسبو 2020 بدبي»، في خطوة تؤكد التزامها وحرصها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية.

يذكر أن دوقية لوكسمبورج الكبرى، أول دولة على مستوى العالم توقع اتفاقية مشاركتها في فعاليات «إكسبو 2020 بدبي»، مؤكدة حرصها على تحقيق مشاركة نوعية ومتميزة في أنشطة الفعالية العالمية.