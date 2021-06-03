الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للأرصاد الجوية

بكين-وام

أطلقت الصين، الخميس، قمراً صناعياً جديداً للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له، من مركز «شيتشانج» لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، عن مركز الإطلاق أنه تم إطلاق القمر الصناعي «فنجيون-4 بي» بواسطة صاروخ «لونج مارش-3 بي» في الساعة 00:17 صباحاً بتوقيت بكين، وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ «لونج مارش».

وذكرت الوكالة أن القمر - وهو أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض- سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية، والتنبؤ بها، ورصد البيئة والكوارث.