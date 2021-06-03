شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة أولمبياد طوكيو تستبعد تأجيل الألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز

استبعدت سيكو هاشيموتو، رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إلغاء أو تأجيل الألعاب، رغم الشكوك بين المدن المضيفة والعاملين في المجال الطبي بشأن إمكانية إقامة الحدث في أمان وسط تفشي فيروس كورونا المستجد. وقالت هاشيموتو في مقابلة نشرتها صحيفة «نيكان سبورتس»، الخميس «لا يمكننا التأجيل مرة أخرى».

وذكرت صحيفة «أساهي» أنه من المرجح أن يدعو، يوشيهيدي سوجا، رئيس وزراء اليابان، إلى انتخابات مبكرة بعد الأولمبياد وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يظهر عزمه على المضي قدماً في تنظيم الحدث.

وزاد اعتراض المدن التي تستضيف التدريبات والمنافسات وسط مخاوف من نشر الزوار سلالات مختلفة من الفيروس واستنزاف الموارد الطبية.

وقالت وسائل إعلام إن حكومة مدينة أوتا تلقت العديد من الشكاوى من المقيمين بشأن قرار تفضيل تطعيم موظفي المدينة والفنادق التي تقيم فيها البعثة الأسترالية.

والأربعاء، قالت اللجنة الأولمبية الكينية إن مدينة كورومي ألغت استضافة استعدادات كينيا قبل الأولمبياد. وقال شيجيرو أومي، أبرز مستشار طبي ياباني للجنة في البرلمان، إن استضافة الأولمبياد في خضم حالة الطوارئ في البلاد بسبب الجائحة «ليست طبيعية».