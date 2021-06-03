شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر إيجابي.. «المركزي» الأمريكي يقلص حيازاته من سندات الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء إنه سيبدأ تقليص حيازاته من سندات الشركات التي اشتراها العام الماضي عبر برنامج طارئ للإقراض أطلقه لتهدئة أسواق الائتمان في ذروة جائحة «كوفيد-19».

وقال البنك المركزي الأمريكي إن بيع حيازاته من سندات الشركات وصناديق تداول المؤشرات التي تستثمر في سندات الشركات سيكون بشكل «تدريجي ومنظم.»

وقال مسؤول في مجلس الاحتياطي إن قرار بيع حيازات سندات الشركات غير مرتبط بالسياسة النقدية.

وفي إطار سياسته النقدية، يشتري مجلس الاحتياطي أيضاً ما قيمته 120 مليار دولار شهرياً من الأوراق المالية الحكومية، وسيتعين عليه أن يقرر متى سيبدأ بتقليصها.

إلى ذلك، قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي في فيلادلفيا، إن الأجور في الولايات المتحدة قد تستقر على مدار الأشهر القليلة المقبلة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل، وإن الزيادة في الأسعار الناتجة عن مشاكل في سلسلة الإمداد من المرجح أن تكون مؤقتة.

وقال هاركر، إذا ظل التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي فإن البنك المركزي الأمريكي لديه الأدوات للتعامل معه، مضيفاً أنه لا يرى علامات على أن التضخم يخرج عن السيطرة.

وأضاف قائلاً أثناء حلقة نقاشية افتراضية «إذا حدث ذلك، فإننا نعرف كيف سنرد».

وقال أيضاً إن مجلس الاحتياطي يحتاج إلى أن يناقش متى سيكون الوقت مناسباً لتعديل برنامجه لمشتريات الأصول.

(رويترز)