شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش فض التشابك بين 3 وزارات بشأن الولاية على الأراضى الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا عصر يوم الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة موضوع التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضى الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين 3 وزارات (التجارة والصناعة – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية).

كما تعقد اللجنة اجتماعا عصر يوم الإثنين المقبل، عقب الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفى بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادى نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمى، ما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعا مساء يوم الإثنين أيضا لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب توحيد تامر بشأن توقف 100 مصنع بالمدينة الصناعية بمحافظة المنيا لعدم وجود جهد كهربائى يتحمل تلك المصانع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد اللجنة اجتماعا عصر يوم الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مُقدم من النائب رزق راغب بشأن امتناع مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالإسكندرية عن التعامل مع النواب لبحث شكاوى المواطنين، وعدم اتخاذ فرع الهيئة الإجراءات القانونية المتبعة تجاه المخالفات البيئية والصناعية بإحدى المجازر الآلية بالمحافظة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.