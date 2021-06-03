شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة فى آخر 7 سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المصرى، كما أنها توفر فرص عمل وتساعد فى تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع.

وقدمت الدولة دعما كبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مدار السنوات الأخيرة وتحديدا خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021 نستعرضها فيما يلى: