شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام هامة عن المشروعات المتوسطة والصغيرة فى آخر 7 سنوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المصرى، كما أنها توفر فرص عمل وتساعد فى تشغيل ملايين الشباب، ما يقلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى من خلال تصدير بعض السلع.
وقدمت الدولة دعما كبير للمشروعات المتوسطة والصغيرة على مدار السنوات الأخيرة وتحديدا خلال الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 مارس 2021 نستعرضها فيما يلى:
- إجمالى التمويلات التى ضخها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 31.3 مليار جنيه بهدف تمويل المشروعات بكل أشكالها.
- ضخ 12.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة من خلال الجهات الوسيطة.294.374 فرصة عمل جديدة.
- توفير 4.5 مليار كإقراض مباشر فى الفترة المذكورة وهو ما وفر 100.005 فرصة عمل.
- بلغ إجمالى المشروعات الصغيرة 17.1 مليار جنيه ووفرت 394.379 فرصة عمل .
- بلغ عدد فرص العمل التى تم توفيرها حتى 31 مارس 2021 نحو 2.065.213 فرصة عمل عبر التمويلات المختلفة للجهاز والتى بلغت 31.3 مليار جنيه.
- بلغ إجمالى تمويلات الجهاز بنظام «المنح» 2.4 مليار جنيه ويمثل 38% لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
- بلغ إجمالى الإنفاق على تمويل مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة 1.655 مليار جنيه، و677 مليون جنيه لتنمية المجتمع، و107 ملايين جنيه للتدريب والتشغيل.