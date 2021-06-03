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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام بلاده بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها وشعبها

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة العربية في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وذكر موقع وزارة الدفاع الأمريكية أن تأكيدات أوستن جاءت خلال اتصال هاتفي مع الأمير وبحثا خلاله مسألة الأمن الإقليمي، ولاسيما الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وشكر أوستن ولي عهد على "العمل بشكل وثيق وبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليبيركينج لإنهاء الحرب في اليمن".

وأشار أوستن إلى النجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية مؤخرا في دحر هجمات الحوثيين على المملكة، وناقش الجهود الثنائية الجارية لتحسين دفاعات المملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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