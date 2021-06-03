الهند تسجل 134 ألفا و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 134 ألفا و 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 28 مليونا و 441 ألفا و 986 حالة.

وقد سجلت الهند تراجعا في حالات الاصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير، حيث بلغت الحالات اليومية دون 200 ألف، بعدما سجلت أكثر من 400 ألف حالة إصابة يومية مع بدء موجة التفشي الأخيرة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 2887 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 337 ألفا و 989 حالة.