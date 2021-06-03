بوتين يبحث مع رئيس البنك الدولي تمويل عدد من المشروعات في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس التعاون في تمويل مختلف المشاريع في روسيا.

وذكر الكرملين، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء، في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيس بوتين ورئيس البنك الدولي، أن الجانبين "بحثا المسائل الحيوية المتعلقة بالتعاون بين روسيا والبنك الدولي، إضافة إلى آفاق تمويل البنك للمشاريع لتحديث الاقتصاد الروسي والمجال الاجتماعي والبنية التحتية وتوسيع استخدام التكنولوجيات الرقمية".

من جهته، أكد الرئيس بوتين أن روسيا بصفتها أحد أكبر المساهمين في البنك الدولي، مهتمة بمواصلة زيادة فاعلية عمل البنك الذي يهدف إلى مساعدة التنمية الدولية.

وأشار إلى أنه بإمكان روسيا المشاركة في تنفيذ البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في الدول النامية.

وبحث الجانبان العديد من القضايا الدولية الأخرى، بما فيها التغير المناخي والأمن الغذائي.