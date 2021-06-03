اخبار العالم

فيديو.. مستوطنون يمنعون شاحنات المواد الغذائية من الوصول إلى قطاع غزة

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 09:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

معبر كرم أبو سالم

أغلق عشرات من مستوطني غلاف غزة صباح اليوم الطريق الواصل إلى معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وقال موقع “والا” العبري، صباح اليوم الخميس، إن مستوطنين بمشاركة عائلة هدار غولدين أغلقوا الطرق أمام شاحنات المواد الغذائية المتوجهة نحو معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

ووفقاً الموقع فإن هذه الخطوة لم يعرف سببها بعد من قبل المستوطنين.

وأفاد أصحاب الشاحنات، بأن العشرات من المستوطنين قاموا بإغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للمعبر، ومنعوا وصول الشاحنات المحملة بالبضائع، والمواد الغذائية، والمحملة بالوقود، وغاز الطهي إلى قطاع غزة.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في القطاع، حيث يتم ادخال البضائع والمواد الغذائية والمحروقات من خلاله.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا