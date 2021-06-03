وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 09:16 صباحاً - منذ ساعتين

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، وزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان،أكد خلاله التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوستن أجرى الأربعاء مكالمة مع بن سلمان حيث بحثا الأوضاع الأمنية الإقليمية وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وأفاد كيربي بأن الطرفين استعرض كذلك “الجهود الثنائية الحالية الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية”.

وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع الأمريكي لولي عهد السعودية على التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، شن الحوثيون أكثر من ثلاثة هجمات متتالية على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط، جنوبي المملكة.

وقبل أيام قليلة، هدد القيادي في ميليشيا الحوثي “محمد علي الحوثي” السعودية بإدخالها إلى مرحلة “الوجع الكبير”، متوعدا الرياض بالشلل التام.

وكان آخر اتصال بين وزير الدفاع الأمريكي وولي العهد السعودي في فبراير/شباط الماضي، حيث أعلن المسؤول الأمريكي التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية أيضا.