وسائل إعلام: إصابة 3 شرطيين في حادث إطلاق نار بولاية ديلاوير الأمريكية

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أصيب 3 شرطيين، الخميس، في حادث إطلاق نار بولاية ديلاوير الأمريكية، بحسب وسائل إعلام.



وسارع العشرات من رجال الشرطة إلى موقع الحادث في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد إطلاق النار على الضباط الثلاثة.

وكان الضباط المصابون يستجيبون لنداء قبل أن يتعرضوا للإصابة بأعيرة نارية في مجمع 2400 بشارع نورث ماركت عند العاشرة والنصف مساء الأربعاء.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية فإنه تم نقل الضباط الثلاثة إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة.

بدورها، حاصرت قوات الشرطة الأمريكية إحدى الشقق التي يتحصن بها أحد العناصر المسلحة، فيما تم إخبار السكان بتجنب التحرك في المنطقة.

وتُعتبر عمليات إطلاق النار في الولايات المتّحدة آفة مزمنة، وتشهد البلاد في كلّ مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجدّداً للنقاش حول تفشّي الأسلحة النارية لكن من دون إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلّي عن حقّهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية، لا بل إنّهم اندفعوا لشراء المزيد من هذه الأسلحة منذ بدأت جائحة كوفيد-19 وكذلك أيضاً خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في ربيع 2020 وخلال التوتّرات الانتخابية التي تأجّجت في الخريف الماضي.

وفي 2020 قُتل في الولايات المتّحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

وبحسب الموقع فقد شهد العام الماضي 611 عملية "إطلاق نار جماعي"، أي التي يروح ضحيّتها أربعة قتلى على الأقلّ، مقابل 417 سجّلت في 2019.

ومنذ مطلع العام الجاري أحصيت في الولايات المتّحدة أكثر من 200 عملية "إطلاق نار جماعي" على الأقلّ.