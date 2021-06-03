زعيم المعارضة التركية يشن أعنف هجوم على أردوغان.. ويوجه له رسائل مهمة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أكد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية برئاسة رجب طيب أردوغان، هي الأفشل في تاريخ الجمهورية التركية.



وأضاف كليتشدار خلال حديثه في اجتماعه الأسبوعي بالبرلمان التركي، أن الحزب الحاكم لا يفكر إلا في عائلته ودائرته المقربة، ولا يفكر في تركيا، مشيرًا إلى ارتباط الحزب الحاكم مع المنظمات غير الشرعية.

وأكد أن الشعب بحاجة إلى السلام والتعايش «ولا يحتاج الشعب إلى سياسيين أو مافيا تدفع الأموال للسياسيين». وأوضح أن أردوغان يبحث عن حفرة ليفر إليها، مؤكدًا أن الأمة ستلقن أردوغان درسًا قاسيًا في الانتخابات المقبلة.

وقال إن أردوغان يدير الجمهورية التركية وكأنها مزرعته الخاصه، وأنه لديه قصور أكثر من أي سلطان عثماني، فضلًا عن تحالفه مع العصابات والخارجين عن القانون.