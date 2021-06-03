شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمراً صناعياً للأرصاد الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم قمراً صناعياً جديداً للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن مركز الإطلاق، أنه تم إطلاق القمر الصناعي "فنغيون-4 بي" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" في الساعة 00:17 صباحا بتوقيت بكين، وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".

وذكرت الوكالة أن القمر، وهو أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض، سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها ورصد البيئة والكوارث.