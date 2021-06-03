المنحنى يتراجع.. مصر تسجل 956 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس كورونا

02 يونيو , 2021

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء 956 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، وذلك مقارنة مع 984 إصابة و49 وفاة يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 263606 من ضمنهم 192823 حالة تم شفاؤها، و15136 حالة وفاة".

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه الإصابات عن الألف بعد أن ظلت لفترة متجاوزة ذلك الحاجز.

وقد رفعت مصر اعتبارا من الثلاثاء القيود التي فرضتها الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا.