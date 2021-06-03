النيران تشتعل من جديد في مصفاة جنوبي طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اشتعلت النيران صباح الخميس من جديد في مصفاة "تندجويان" بمدينة شهر ري جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب قناة "خبر" الإيرانية الحكومية فإنه "بعدما تمكنت فرق الإطفاء من شبه السيطرة الكاملة على الحرائق المشتعلة في خزانات المصفاة منذ الأربعاء اشتعلت النيران مجددا فيها".

وقال تقرير القناة إن "الحرائق التي تجددت في المصفاة تشبه الحالة التي كان عليها الحريق مساء الأربعاء".

وأضاف: "أسباب تجدد الحرائق في مصفاة تندجويان غير معروفة حتى الآن رغم المحاولات التي بذلتها فرق الإطفاء الليلة الماضية وحتى فجر اليوم".

وقضت الحرائق المشتعلة منذ يوم أمس على 18 خزاناً في المصفاة، فيما قامت السلطات في طهران بإخلاء بعض المنازل القريبة من موقع الحادث.

وتشارك أكثر من 100 عربة إطفاء في عملية السيطرة على الحرائق وإخمادها.





وتقع مصفاة "تندجويان" في مدينة ري جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وتأسست عام 1965 من قبل الشركة الوطنية للنفط.

ويمثل مصفاة طهران حوالي 15٪ من طاقة التكرير في البلاد وتشمل منتجاته؛ 1 ٪ من مادة البنزين، 16٪ الديزل، 30٪ زيت الغاز، 21٪ المازوت و 5٪ منتجات بترولية أخرى.

وفي بداية تأسيسه كانت قدرته على إنتاج 85 ألف برميل يومياً وبعد ثماني سنوات بلغت قدرته 120 ألف برميل، فيما وصلت قدرة الطاقة الإنتاجية حتى الآن 235 ألف برميل من النفط.