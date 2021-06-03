حزب الشعب الجمهوري بتركيا يفضح ممارسات نظام أردوغان ضد حرية الصحافة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم حزب الشعب الجمهوري، تقريرًا عن حرية الصحافة في تركيا، يوضح مدى استهداف وزير الداخلية سليمان صويلو لحرية الصحافة في تركيا.



وأكد التقرير أن 14 صحفيًا مثلوا أمام القضاء في شهر مايو الماضي، وحكم على صحفيين اثنين بالسجن 3 سنوات و3 أشهر، وفقًا «تي 24» التركي.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري، عن مدينة إسكي شهير، أوتكو تشاكر أوزر، «تم استهداف الصحف والصحفيين من قبل السلطات العليا وخاصة في شهر مايو، وبينما تم الإفراج عن منفذي الهجمات المسلحة على الصحف، فقد داهمت الشرطة منزل الصحفي الذي تحدث عن الفساد في الدولة التركية. وظلت الحكومة التي يجب أن تحمي حق الناس في الحصول على المعلومات الصحيحة وحرية الصحافة تكتفي بمراقبة ما يحدث».

وجاء في التقرير، أن وزير الداخلية استهدف الصحف بسبب عناوينها وأخبارها، واستهدف جريدتي سوزجو وقرار، بسبب كتابتهما عن بدأ التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لعقده يديه خلف ظهره.

كما استهدف جريدة بيرجون التركية لكتابتها عن مقاطع فيديو زعيم المافيا التركية سادات بكر. وقال صويلو عن جريدة بيرجون التركية «إنها قناة للتضليل الاقتصادي والسياسي».