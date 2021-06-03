شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يناقش مشروع قانون بشأن الصحة النفسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ويوجه خمسة أسئلة تتعلق بقطاع الصحة.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حيث توجه ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالاً حول «تقديم خدمات طبية في المراكز التجارية»، ويوجه يوسف عبدالله الشحي سؤالاً حول «مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري»، ويوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً حول «خطة الوزارة التطويرية لمستشفى شعم برأس الخيمة».

