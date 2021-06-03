شكرا لقرائتكم خبر عن 1.359 مليار جنيه زيادة متوقعة بإيرادات موازنة وزارة البترول عام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إيرادات موازنة ديوان عام وزارة البترول للعام المالى الجديد 2021/2022 والتى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، زيادة بنحو 1.359 مليار جنيه عن العام الحالى، حيث قدرت جملة الموازنة السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليارا و566 مليون جنيه مقابل 13 مليارا و207 ملايين جنيه.

وقدرت جملة الفائض الذي يؤول للخزانة العامة خلال السنة المالية الجديدة بنحو 14 مليارا و240 مليونا و703 آلاف جنيه، مقابل 12 مليارا و981 مليونا و681 ألف جنيه السنة المالية الجارية 2020/2021.

فيما بلغت جملة المصروفات خلال السنة المالية الجديدة 2021/2022 نحو 325 مليون و298 ألف جنيه مقابل 225 مليونا و322 ألف جنيه خلال السنة المالية الجارية، تتوزع بواقع 246 مليون للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) مقابل 273 مليون جنيه العام الجاري 2020/2021، وخصص للباب الثانى (شراء السلع والخدمات) نحو 52 مليون جنيه مقابل 45 مليونا خلال السنة المالية الجارية.

وشهدت الاسثتمارات زيادة عن العام المالى السابق وقدرها 99 مليونا و976 ألف جنيه، حيث قدرت خلال العام المالي الجديد 2021/2022 نحو 325 مليونا و298 ألفا مقابل 225 مليونا و322 ألف جنيع خلال السنة المالية الجارية 2021/2020.

وقدرت جملة الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة للدولة) بنحو 325 مليونا و298 ألف جنيه خلال السنة المالية الجديدة، مقابل 225 مليونا و322 ألف جنيه السنة المالية الجارية.