شكرا لقرائتكم خبر عن 28.9 مليون جنيه زيادة باستثمارات جهاز شئون البيئة عام 21/22.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موازنة جهاز شئون البيئة للسنة المالية الجديدة والتى وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، زيادة في حجم الاستثمارات بواقع 28.994 مليون جنيه، حيث تقدر بنحو 311 مليون و954 ألف جنيه، مقابل 282 مليون و960 ألف جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/ 2021.

وتقدر إجمالى مشروع الموازنة للسنة الجديدة نحو 725 مليون و159 ألف جنيه، فيما بلغت جملة الإيرادات نحو 350 مليون و685 ألف جنيه.

وتتوزع الإيرادات بواقع 76 مليون و654 ألف جنيه منح خلال السنة المالية الجديدة، و274 مليون و31 ألف جنيه إيرادات أخرى، فيما يقدر إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) بنحو 350 مليون و685 ألف جنيه خلال السنة المالية الجديدة، بينما يبلغ العجز الممول من الخزانة بنحو 374 مليون و474 ألف جنيه.

فيما تتوزع المصروفات بواقع 276 مليون و589 ألف جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) و92 مليون و924 ألف جنيه للباب الثاني (شراء السلع والخدمات)، و4 ملايين و644 ألف جنيه للباب الثالث ( الفوائد)، و8 ملايين و848 ألف جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، و30 مليون و200 ألف جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخرى)، فضلا عن الباب السادس (الاستثمارات) السابق الإشارة إليه.

ويُشار إلي أن الجهاز أنشأ بموجب القانون رقم 4 لسنه 1994 في شأن حماية البيئة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص بشؤون البيئة، مقره مدينة القاهرة وله فروع بالمحافظات وتكون الأولوية للمناطق الصناعية، ثم تعديل بعض أحكام القانون.