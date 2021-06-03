شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن منظومة التحول الرقمى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى لمنظومة التحول الرقمى فى المجالات المختلفة، وفى هذا الإطار أشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن منظومة التحول الرقمى في مصر:
- عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن.
- بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة حتى الآن 3.2 مليون طلب.
- اختبار جميع البرامج (التطبيقات) التخصصية بالوزارة ليتم تهجير بياناتها للمنظومة الجديدة حيث تم حصر وتدقيق 854 تطبيقا، وتم الاستلام من 38 جهة.
- الانتهاء من رقمنة 6 ملايين وثيقة تابعة لخمس جهات.
- الانتهاء من رقمنة وثائق 6 جهات أخرى خلال الشهر الجاري بواقع 27.8 مليون وثيقة.
- سيتم الانتهاء من رقمنة أكثر من 34 مليون وثيقة تخص 10 جهات خلال شهر سبتمبر المقبل.