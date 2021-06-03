شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن منظومة التحول الرقمى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى لمنظومة التحول الرقمى فى المجالات المختلفة، وفى هذا الإطار أشار إلى أن عدد المشتركين على منصة مصر الرقمية وصل إلى 2.2 مليون مواطن، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ونستعرض فيما يلى 6 أرقام هامة عن منظومة التحول الرقمى في مصر: