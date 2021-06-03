كورونا في 24 ساعة| انخفاض متواصل في الإصابات بمصر والكويت تجيز استخدام دواء "سوتروفيماب"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان من بين أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة خروج 668 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

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