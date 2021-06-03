حدث ليلاً| تاج الدين يوضح وضع الفطر الأسود بمصر.. ويائير لابيد يطيح عرش نيتنياهو بإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الأربعاء-الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الانخفاض يتواصل.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 668 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 193491 حتى اليوم.

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آخر أخبار التعليم| استكمال امتحانات الإعدادية بالقاهرة.. تصريحات جديدة لطارق شوقي عن الثانوية العامة

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضا المعلمين.

و ينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم ، والتي جاءت كالتالي:

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هشام الحلبي: الخط الأحمر سرت – الجفرة حافظ على الأمن القومي المصري والليبي



قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التحرك المصري في ليبيا كان شديد الأهمية وإن الخط الأحمر سرت – الجفرة حافظ على الأمن القومي المصري والليبي.

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السياحة: تحليل الـ "PCR" إجباري حتى لمن حصل على اللقاح من السائحين القادمين لمصر

قالت الدكتورة غادة شلبي، مساعد وزير السياحة، إن العاملين في المنشآت السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر، جرى تطعيمهم وتلقوا جميع الجرعات، في ظل مجهودات من جانب وزارة الصحة والغرف الفندقية والسياحية، مع العمل على تطعيم باقي الأماكن السياحية في الفترة المقبلة، خاصة أن السياحة ستبدأ الحضور إلى مصر مطلع يوليو المقبل.

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عمري ٤٨ عاما ومن أسرة متوسطة.. نائب سابق ينشر سيرته الذاتية للبحث عن وظيفة

كتب محمد أبوحامد عضو مجلس النواب السابق، منشورا على صفحته بموقع "تويتر" يتضمن البحث عن وظيفة تناسبه، بعد خسارته في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب.

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جمعية الإنقاذ البحري تكشف عن تفاصيل غرق سفينة رأس غارب- فيديو

قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري والبيئة بالبحر الأحمر، إن القوات البحرية شاركت اليوم في إنقاذ 11 من طاقم سفينة رأس غارب والتي غرقت اليوم، حيث أن القوات البحرية لديها قوات وسفن وإنقاذ وجمعية الإنقاذ البحري محدودة الإمكانيات ولكنها تتابع وتتلقى البلاغات للإبلاغ بها.

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نيجيريا تدين "تويتر" لحذف تغريدة للرئيس بوهاري

أدانت الحكومة النيجيرية شركة تويتر لحذفها تغريدة هدد فيها زعيم البلاد محمدو بوهاري بقمع الانفصاليين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

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في ذكرى قدوم العائلة المقدسة لمصر.. ماذا قال البابا تواضروس عن نهر النيل؟

تحدث قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالية مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي بمناسبة عيد مجئ العائلة المقدسة، مساء أمس، عن خمس بركات اكتسبها المصريون من نهر النيل.

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أطاح بعرش نتنياهو.. من هو يائير لابيد الذي شكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء الأربعاء، أن نفتالي بينيت سيكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع يائير لابيد، حسبما ذكرت العربية.

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هل الفطر الأسود موجود في مصر بشكل خارج عن المألوف؟.. عوض تاج الدين يوضح

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن مصر ليس بها حالات للفطر الأسود الخارجة عن المألوف، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن الفيروسات منذ عام ونصف، وهي نوع من أنواع الجراثيم التي تسبب الأمراض مثل فيروس الأنفلونزا والكورونا، وهناك بكتيريا من الممكن أن تحدث التهابات بكتيرية تصيب الجسم وتصيب الجهاز التنفسي وأجزاء أخرى من الجسم.

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