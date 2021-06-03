عمرو موسى يكشف معلومات بشأن سد النهضة وإثيوبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - شدد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية على خطورة ملف المياه وسد النهضة، داعيًا فى الوقت ذاته إلى السيطرة على الأمر بدلًا من الدخول فى حرب مصالح.

وقال موسى خلال تصريحات تليفزيونية، إن «سد النهضة» مجرد عنوان فرعى ضمن خطة كبيرة جدًا، فى إشارة إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء 3 سدود أخرى، واستكمل: «المطلوب خلال المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل، إلى جانب استكمال مشروع قناة جونقلى في السودان بالتعاون مع مصر من أجل تقليل كميات المياه المهدرة».