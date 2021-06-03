البرازيل.. احتجاجات واسعة ضد طريقة تعامل الرئيس مع جائحة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 07:09 صباحاً - منذ 8 ثواني

شهدت عدة مدن في البرازيل، الأربعاء، احتجاجات واسعة تزامنا مع كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، حول سير جائحة فيروس كورونا.

وخرج آلاف الأشخاص إلى شوارع المدن البرازيلية للإعراب عن غضبهم من طريقة تعامل بولسونارو مع انتشار فيروس كورونا، الذي سبق وأن قلل مرارا في بداية الجائحة من خطورته.

وقال بولسونارو في كلمته المقتضبة إنه سيكون بإمكان كل برازيلي تلقي لقاح ضد فيروس كورونا في حال رغب في ذلك.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، تسجيل 2507 وفيات و95601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت البرازيل أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أمريكا اللاتينية، لكن استنادا إلى عدد السكان، تشير البيانات إلى أن معدل الوفيات بالفيروس بين كل 100 ألف شخص في بيرو أصبح الآن أكثر من ضعفي مثيله في البرازيل.