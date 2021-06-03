نائبة بحزب الشعوب الديمقراطي التركي تشن هجوماًَ حاداً على أردوغان

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

قالت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي “هدى كايا”: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهددهم.



وعلّقت كايا ردًّا على التهديدات التي أطلقها الرئيس أردوغان مؤخّرا ضد رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار.

وأوضحت كايا أنهم بصفتهم أحزاب معارضة، فهم لا يتمتعون بأي أمان على الإطلاق.

واستنكرت كايا تصريحات أردوغان التي قال فيها لأكنشار “هذه هي أيامكم الجيدة”، متسائلة ما الذي يمكن أن يحدث أكثر من ذلك؟

وأكدت كايا أن أردوغان هو من يترأس الاستفزاز في البلاد، فهو من يهدد الجميع