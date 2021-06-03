شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: إجمالي إصابات كورونا يرتفع لـ 91170 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء، وهو نفس عدد الحالات التي سجلت قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان، أن من بين الإصابات الجديدة تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، موضحة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 18، انخفاضا من 19 إصابة قبل يوم.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة، ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91170، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.