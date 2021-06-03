صدور مذكرة اعتقال بحق مرشحة رئاسية في نيكاراجوا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدر أمر بالقبض على المعارضة البارزة في نيكاراجوا، كريستيانا تشامورو، وذلك بعد يوم من إعلانها أنها ستترشح للرئاسة.

واتُهمت ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو بـ"غسل الأموال"، كما وافقت محكمة في العاصمة ماناجوا على طلب من مكتب المدعي العام يمنع تشامورو من شغل منصب عام ومغادرة البلاد.

وقال شقيقها الصحفي كارلوس تشامورو إن "شرطة مكافحة الشغب" فتشت منزل المرشحة الرئاسية لمدة 5 ساعات وتركتها أخيرا قيد الإقامة الجبرية.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا يزال منزلها محتلا من قبل الشرطة".

وقبل أقل من أسبوعين، قالت وزارة الداخلية في نيكاراجوا إنها بدأت تحقيقا في غسل الأموال مع كريستيانا تشامورو لمخالفات مزعومة بين عامي 2015 و2019 في الإدارة المالية لمؤسسة تحمل اسم والدتها.