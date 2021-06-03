شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط حددها قانون التأمينات الاجتماعية للحصول على تعويض البطالة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة رقم 87 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، شروط استحقاق تعويض البطالة، حيث نصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1 - ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2 - ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3 - أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4 - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.