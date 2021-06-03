غرفة المنشآت الفندقية تحسم جدل منع السيدات أقل من 40 من الإقامة بالفنادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشات الفندقية، إن الحديث بشأن المنع أو التضييق على إقامة النساء الأقل من 40 عامًا بالفنادق والبنسيونات غير صحيح.

جاء ذلك عقب الجدل الجاري حول وجود تعليمات أمنية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى.

وأوضح عاقل، لمصراوي، أن القانون (واضح وصريح) ولا يمنع ذلك كونه هو من ينظم العلاقة بين الفنادق والنزلاء، وما هو المسموح وغير المسموح، مؤكدًا عدم وجود قانون رسمي يمنع السيدات دون سن الـ40 من الإقامة داخل الفنادق.

وأشار عاقل إلى أن الحالة الوحيدة التي يمنع فيها ذلك، تتمثل في منع السيدة أن تقيم مع رجل داخل غرفة إلا بوجود عقد زواج موثق لكن غير ذلك لا تمنع من النزول بمفردها داخل الفندق.

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة أن الفنادق تستقبل السيدات دون سن الأربعين عامًا دون محرم وتقيم في غرفة (سنجل)، إلا لو أن ضوابط الفندق تمنع ذلك.

وعن تقديم إحدى عضوات البرلمان طلب إحاطة بذلك وأنه يعد تمييزًا ضد المرأة، أكد عاقل، أن ذلك مخالف للواقع ولم تستقبل غرفة الفنادق أي منشورات أو تعليمات أو توجيهات من وزارة الداخلية من هذا القبيل وليس لدينا أي شكوى من فندق أو لوكاندة تمامًا.

وحول إقدام أحد الفنادق على منع سيدة من الإقامة، أكد عاقل، فتح التحقيق أولا في الواقعة وهل الفندق يتبع السياحة أم المحليات لمعرفة أسباب ذلك، لافتًا إلى أن البعض ليس لديه غير اختلاق مشكلات دون حقيقة أو داعي.

وتابع عاقل: "في الحقيقة هذا الجدل عجيب ولا يستاهل النقاش في ظل العمل على التطوير واستعادة الحركة السياحية داخل البلد".

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