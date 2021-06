هل سمحت فيسبوك وانستجرام بعودة ترمب من جديد

تفاجأ مستخدمون بظهور صفحات الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترمب مجددًا عبر فيسبوك وانستجرام، وسط تساؤلات حول مدى سماح الشركة بذلك.

وسرعان ما علق أحد متحدثي فيسبوك، آندي ستون، عبر حسابه في تويتر، قائلا: "لا، لم يتغير شيء بخصوص حالة وجود ترمب على منصتنا. لا يزال (حسابه) مُعلقًا إلى أجل غير مسمى".

ويمكن لمستخدمي فيسبوك التعليق على تدويناته القديمة حاليا، لكن يبدو أنه غير مسموح له بالكتابة بعد.

وكانت حسابات ترمب قد عُلقت "إلى أجل غير مسمى" على "فيسبوك" و"انستجرام" في 7 يناير، بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول معترضين على نتائج انتخابات 2020. واتخذت "تويتر" و"يوتيوب" خطوات مماثلة، مشيرين إلى وجود خطر مستمر من العنف والتحريض.

وفي وقت سابق الأربعاء، أُغلقت صفحة المدونة التي أطلقها دونالد ترمب قبل أقل من شهر، بعد أن كشف فريقه أنه سيطلق منصة اجتماعية جديدة رئيسية.

وتم إطلاق المدونة، التي تحمل اسم "From the Desk of Donald J. Trump"، في 4 مايو. وتأتي بعد شهور من حظر الرئيس السابق من فيسبوك وتويتر.