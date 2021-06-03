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الأردن.. إحالة متهمي «الفتنة» إلى محكمة أمن الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - جمال إبراهيم (عّمان)

أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، المشتكى عليهما باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن آل هاشم للنائب العام للمحكمة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بقضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن».
وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت في الثالث من أبريل الماضي عن اعتقالات طالت عوض الله والشريف عبدالرحمن و16 آخرين بعد رصد اتصالات وتحركات تستهدف أمن واستقرار المملكة، بحسب وزير الخارجية أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي آنذاك.
وفي الـ 22 من أبريل الماضي أفرجت السلطات عن 16 موقوفاً في القضية، وأبقت على المتهمين عوض الله والشريف عبدالرحمن بسبب الوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض في القضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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