السودان يراجع اتفاق إنشاء قاعدة روسية بالبحر الأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا، لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وقال الحسين، في تصريحات متلفزة بثّتها وسائل إعلام سودانية، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف «الزيارة الأخيرة من الوفد الروسي كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان». وأشار رئيس الأركان إلى أن «مراجعة الاتفاق تقررت لأنه يتضمن بعض البنود التي كانت إلى حد ما مضرة بالبلاد».

وتابع قائلاً: «طالما لم تعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي ولم يتم التصديق عليها، فهي غير ملزمة بالنسبة لنا».

وفي عام 2017، بحث البشير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة «بورتسودان» الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.

وأعلنت روسيا في ديسمبر الماضي توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، شرق البلاد. وتقوم موسكو بناء على الاتفاق، بإنشاء «مركز للدعم اللوجيستي» في بورتسودان، حيث يمكن إجراء عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد.

وفي سياق آخر، أكدت مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ضرورة تسليم المتهم «أحمد هارون» أحد أركان نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية قبل نهاية يوليو من العام الجاري حتى تتم محاكمته مع المتهم «علي كوشيب».

وكشفت بنسودا، خلال مؤتمر صحفي عقدته بوزارة العدل أمس، عن وصول فريق من المحققين للمحكمة الجنائية الدولية للسودان في الفترة المقبلة لجمع المزيد من الأدلة ميدانياً.

وقالت مدعي عام المحكمة الجنائية، إنها وصلت السودان للمرة الثانية بغرض زيارة الضحايا في شمال وجنوب وغرب دارفور، وأوضحت بنسودا أنها لمست من الضحايا تشوقهم لرؤية العدالة تتحقق.

وطلبت بنسودا من الضحايا التواصل مع المحققين الذين سيصلون للسودان خلال الفترة القادمة، وقالت إن «أفضل الأدلة التي يمكن جمعها هي تلك التي تجمع من أرض الواقع»، وأكدت حماية الشهود الذين يدلون بإفاداتهم للمحكمة. وقالت إنها طوال زيارتها للضحايا في دارفور لمست أن مطلبهم الأساس هو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.