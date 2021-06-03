ألمانيا تدعو الأطراف الليبية للمشاركة في «برلين 2»

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

وجهت الحكومة الألمانية الدعوات إلى الأطراف السياسية الليبية للمشاركة في اجتماعات مؤتمر «برلين 2» لتعزيز جهود السلام في ليبيا، وتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل بين كافة المكونات العسكرية، بحسب مصدر دبلوماسي ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر إلى أن الحكومة الألمانية تدعم خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، والتي تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد 24 ديسمبر المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يسعى لنزع فتيل الأزمة بين كافة المكونات والتأكيد على أهمية الالتزام الكامل بخارطة الطريق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيعقد يوم 23 يونيو الجاري سيركز على مناقشة ثلاثة ملفات، هي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة.

وفي طرابلس، تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، دعوة سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والموجهة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأثنى المنفي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، على الجهود التي بذلها السفير الألماني خلال عمله في ليبيا، وقال بمناسبة انتهاء فترة عمله إنه كان خير ممثل لبلاده، وساهم في إعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار السياسي.

على جانب آخر، حثت لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعية البرلمان الليبي إلى إيضاح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريع الانتخابي اللازم.

ورحبت الرئاسة المشتركة للجنة المتابعة الدولية عقب اجتماع رفيع المستوى بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المكلفين بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.

وحثت لجنة المتابعة الدولية الأطراف المحلية والخارجية على اتخاذ خطوات عملية لبدء التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 وذلك لإثبات التزامهم بحظر التسليح.

وفي شرق ليبيا، أجرى وفد الطيران المصري أمس، زيارة إلى مطار «بنينا» الدولي، وذلك في إطار زياراته للمطارات الليبية تمهيداً لاستئناف تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وقام الوفد المصري بحسب وكالة الأنباء الليبية، بجولة داخل مطار «بنينا» الدولي برفقة الفريق المكلف من قبل وزير المواصلات، والمكون من مندوبين عن مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية الليبية.

وعُقد على هامش الزيارة اجتماع للوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، تم بعد ذلك القيام بجولة لتفقد الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بالمطار.