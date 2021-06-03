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نيجيريا تدين تويتر لحذف تغريدة للرئيس بوهاري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الحكومة النيجيرية شركة تويتر لحذفها تغريدة هدد فيها رئيس البلاد محمدو بوهاري بـ"قمع الانفصاليين".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء فإن وزير الإعلام النيجيري لاي محمد قال للصحفيين في العاصمة أبوجا: إن تصرفات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "مشبوهة". 

وأكد الوزير لايأن الرئيس بوهاري له "الحق في التعبير عن استيائه وغضبه" بشأن الهجمات التي استهدفت عناصر الأمن في جنوب شرق نيجيريا مؤخرا. 

وحذف تويتر تغريدة بوهاري لانتهاكها قواعده.

وذكر وزير الإعلام أن تويتر لم يحذف "التغريدات العنيفة" لزعيم حركة انفصالية.

 وسعى نامدي كانو إلى إحياء محاولة ترجع إلى ستينيات القرن الماضي لإنشاء دولة بيافرا المستقلة، وهي انتفاضة أشعلت فتيل حرب أهلية لقي خلالها أكثر من مليون شخص حتفهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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