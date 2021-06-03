شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام تظهر ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات البترولية بلغ 1.819مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.8% . ونستعرض فيما يلى 9 أرقام هامة عن صادرات مصر البترولية في الربع الأولى من 2021: إجمالي قيمة الصادرات من المنتـجات البترولية بلغ 1.819مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021. بلغت صادرات مصر من البترول الخام 399 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار عام 2020. بلغت صادرات مصر من الغاز الطبيعي 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار عام 2020. بلغت صادرات مصر من المازوت 522 مليون دولار مقابل 209 مليون دولار عام 2020 . أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية إليها مالطا، حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020. الصادرات البترولية إلى الهند بلغت 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020. إجمالي قيمة الـواردات من المنتـجات البترولية 1.879مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 ملـيار دولار خلال نفس الربع لعام 2020. نسبة الانخفاض في واردات مصر من البترول بلغت 11.4%. من أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها البترول الخام، حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020 .