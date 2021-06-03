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محمد الفلاح - إزالة حطام قصف غزة.. معدات وسواعد مصرية
الخميس 3 يونيو 2021
بعد يوم من وصول وفد هندسي، من المقرر أن تصل 35 آلية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة في إزالة الركام الناجم عن القصف الإسرائيلي.
وقال مدير عام وزارة الأشغال، المهندس محمد العسكري، إن "35 آلية عبارة عن بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات ستصل إلى غزة الخميس".
وتابع أن الآليات ستعمل مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة الآيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام بين 200 ألف و300 ألف طن.
وفي وقت سابق الأربعاء، وصل فريق فني وهندسي مصري، غزة لمعاينة الأضرار في البنايات السكنية والأبراج المدمرة والآيلة للسقوط جراء عملية حارس الأسوار الإسرائيلية.
وأكد مسؤول في وزارة الأشغال الفلسطينية أن "الوفد المصري يضم مهندسين وفنيّين من إحدى الشركات المصرية، ووصل إلى القطاع عبر معبر رفح".
وتابع أن الوفد "سيجري معاينة وفحصا للمباني المدمرة والآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي، تمهيدا للمشاركة في أعمال إزالة الركام".
وأشاد محمد العسكري بالجهود المبذولة حاليا وبدعم الأشقاء المصريين واستجابتهم السريعة التي ستجعل عملية إزالة الركام سريعة جدا تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.
وبسبب القصف الإسرائيلي بقيت بعض البنايات قائمة مع ميل خطير، وأخرى خلفت أكوام هائلة من الركام الذي يشكل خطرا على المارة.
وقال العسكري: "هناك أبراج وعمارات مرتفعة تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، وإزالتها تحتاج لآليات غير متوفرة في قطاع غزة"، منوهًا إلى أن "كل ما ينقص قطاع غزة استعد به الأشقاء المصريين في عمليات إزالة الركام والتدخلات الأخرى".