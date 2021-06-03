شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون: تأجيل محادثات «نووي الملالي» لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال دبلوماسيون: «إنه من المتوقع تأجيل المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية لمدة أسبوع»، قبيل اجتماع الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي كان مقررا مساء أمس الأربعاء لاختتام هذه الجولة.

ولن يترك التأجيل إلى يوم الخميس 10 يونيو سوى ثمانية أيام للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي من المرجح أن تؤدي لانتخاب رئيس محافظ.

ويقول مندوبون في المحادثات: «إنه رغم أن إبرام اتفاق ممكن بحلول ذلك الوقت، فإن هذا الجدول الزمني يبدو غير مرجح على نحو متزايد».

وتخللت الاجتماعات بين الأطراف الباقية في الاتفاق، إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، في صيغة معروفة باللجنة المشتركة، محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عودة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015.

ويرأس الاتحاد الأوروبي اجتماعات اللجنة المشتركة التي تعقد في فندق فاخر، ويقود دبلوماسية مكوكية بين المبعوثين الإيرانيين ووفد أمريكي في فندق مجاور.

وقال رئيس الوفد الروسي وسفير موسكو لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، على «تويتر»: «اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة تأجل حتى وقت متأخر من المساء، ولم يحدد الوقت».

وقال دبلوماسيان: إن المحادثات، التي بدأت في أبريل ووصلت لجولتها الخامسة، من المتوقع أن تتأجل لمدة أسبوع على أن تستأنف يوم الخميس الموافق 10 يونيو.

وقال كبير مفاوضي نظام الملالي عباس عراقجي: «إن العقبات التي تعترض طريق إحياء الاتفاق معقدة لكنها ليست مستعصية».

وأضاف في تصريحات لتلفزيون النظام الإيراني قبل الاجتماع «بلغت الخلافات نقطة حيث يرى الجميع أنها ليست مستعصية على الحل».

وتابع قائلا «لكن التفاصيل مهمة، ومن المهم مراعاة مواقف إيران الثابتة».

ونفى متحدث باسم الحكومة الإيرانية الثلاثاء أن تكون المفاوضات تعثرت مع قرب انتخابات الرئاسة في إيران في 18 يونيو الجاري.

وقال عراقجي «لا أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التأخير بين اجتماع اليوم وجولة المحادثات القادمة. مثل الجولات السابقة، سنعود على الأرجح إلى فيينا بعد التشاور مع عواصمنا».

ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا فصليا الأسبوع المقبل، من المقرر أن يحضره عدد من أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات النووية.