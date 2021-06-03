عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إزالة حطام قصف غزة.. معدات وسواعد مصرية

الخميس 3 يونيو 2021

الخليج 365

بعد يوم من وصول وفد هندسي، من المقرر أن تصل 35 آلية مصرية إلى قطاع غزة، للمساهمة في إزالة الركام الناجم عن القصف الإسرائيلي.



وقال مدير عام وزارة الأشغال، المهندس محمد العسكري، إن "35 آلية عبارة عن بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات ستصل إلى غزة الخميس".

وتابع أن الآليات ستعمل مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة الآيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام بين 200 ألف و300 ألف طن.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل فريق فني وهندسي مصري، غزة لمعاينة الأضرار في البنايات السكنية والأبراج المدمرة والآيلة للسقوط جراء عملية حارس الأسوار الإسرائيلية.

وأكد مسؤول في وزارة الأشغال الفلسطينية أن "الوفد المصري يضم مهندسين وفنيّين من إحدى الشركات المصرية، ووصل إلى القطاع عبر معبر رفح".

وتابع أن الوفد "سيجري معاينة وفحصا للمباني المدمرة والآيلة للسقوط جراء القصف الإسرائيلي، تمهيدا للمشاركة في أعمال إزالة الركام".

وأشاد محمد العسكري بالجهود المبذولة حاليا وبدعم الأشقاء المصريين واستجابتهم السريعة التي ستجعل عملية إزالة الركام سريعة جدا تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

وبسبب القصف الإسرائيلي بقيت بعض البنايات قائمة مع ميل خطير، وأخرى خلفت أكوام هائلة من الركام الذي يشكل خطرا على المارة.

وقال العسكري: "هناك أبراج وعمارات مرتفعة تشكل خطورة كبيرة على المواطنين، وإزالتها تحتاج لآليات غير متوفرة في قطاع غزة"، منوهًا إلى أن "كل ما ينقص قطاع غزة استعد به الأشقاء المصريين في عمليات إزالة الركام والتدخلات الأخرى".