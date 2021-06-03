شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تؤكد خطف 136 طفلاً على يد مسلحين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا - رويترز

أكدت نيجيريا، الأربعاء، إن مسلحين خطفوا 136 تلميذاً من مدرسة في ولاية النيجر بشمال البلاد، وهو أقل من التقدير الذي سبق وقدمته الحكومة الاتحادية، وهو 200 تلميذ.

وقال نائب حاكم ولاية النيجر أحمد محمد كيتسو للصحفيين، إن عدد الأطفال المفقودين في الهجوم تم تحديده. وأضاف:«يمكننا الآن تأكيد اختطاف 136 تلميذاً في المجمل». ولفت كيتسو إلى أن السلطات لن تدفع أي فدية بأي شكل من الأشكال.

وهاجمت عصابة مسلحة على دراجات نارية بلدة تيجينا بالولاية الأحد الماضي. وقال مسؤولو حكومة الولاية في الأيام التالية إنهم كانوا يتصلون بأولياء الأمور للتأكد من العدد الدقيق للأطفال المفقودين. وقال الرئيس النيجيري في بيان صدر الاثنين، إن أفراد الأمن يبحثون عن نحو 200 تلميذ.

وتقول السلطات إن عصابات إجرامية، تنفذ عمليات خطف من أجل الحصول على فدية، قامت بسلسلة من المداهمات على مدارس وجامعات في شمال نيجيريا في الأشهر القليلة الماضية، وخطفت خلالها أكثر من 800 طالب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.