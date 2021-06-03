شكرا لقرائتكم خبر عن لابيد يشكل ائتلافاً بدعم «القائمة العربية» يطيح نتنياهو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ زعيم حزب «هناك مستقبل» الإسرائيلي المعارض، يائير لابيد، الأربعاء، الرئيس رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك قبل ساعة تقريباً من انتهاء المهلة المحددة له.

وقال لابيد في بيان له: «أبلغت رئيس الدولة رؤوفين ريفلين أنني أتممت بنجاح عملية تشكيل الحكومة». وأضاف: «أتعهد بأن تعمل حكومتي على خدمة المواطنين الإسرائيليين الذين صوتوا لها والذين لم يصوتوا» وتابع: «ستحترم حكومتي خصومها، وستبذل كل ما في وسعها لتوحيد وربط جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي».

وتمكن لابيد من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، بعدما فشل زعيم «الليكود» نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو/ أيار الماضي. وحظيت الصفقة بموافقة «القائمة العربية الموحدة» وحزب «الأمل الجديد» بقيادة جدعون ساعر، إضافة إلى موافقة حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينت، الذي يعتبر أكبر شريك للابيد في الائتلاف. كما أكد حزب «العمل» مشاركته مع الائتلاف المناهض لنتنياهو.

ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد لابيد وبينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن أمام نتنياهو 12 يوماً لإفشال الائتلاف الذي أسقطه من رئاسة الحكومة.ومن المقرر أن تعرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الكنيست خلال 12 يوماً. (وكالات)