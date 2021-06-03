شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد وتيرة التحركات الدولية والأممية لوقف حرب اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”

ارتفعت وتيرة التحركات الدولية والأممية لوقف الحرب في اليمن وإنهاء أزمتها، بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، وتواجد أمس، في العاصمة السعودية الرياض كل من المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اللذين التقيا قبل يوم في عمّان بالأردن لمناقشة رحلة الأخير إلى صنعاء، في حين زارت وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند العاصمة العمانية مسقط، والتقت بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني.

وكان لافتاً ما أوردته الخارجية الأمريكية في حسابها الرسمي على تويتر، حيث أشارت إلى اتصال مرئي أجراه ليندركينغ والقائمة بأعمال السفير، كاثي ويستلي مع محافظ مأرب، سلطان العرادة لإعادة تأكيد الولايات المتحدة عن قلقها بشأن العواقب الإنسانية المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

وعكست لقاءات المبعوثين الأممي والأمريكي مع المسؤولين اليمنيين في الرياض، الإشكالية القائمة أمام جهود إحلال السلام في اليمن وأبرزها رفض الحوثيين إيقاف إطلاق النار واشتراطاتهم المعيقة لحل الأزمة اليمنية، وموقف الحكومة اليمنية الشرعية إزاء ذلك، وتمسكها بإيقاف إطلاق النار ووقف الهجمات على مأرب.

وفي الرياض التقى ليندركينغ، أمس، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي، وبحثا معه الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

ونقلت وكالة (سبأ) إشارة المبعوث الأمريكي إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام ودعم بلاده للدور الأممي الرامي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتنويهه إلى الدور السلبي الإيراني «الذي لا يبدو أنه يشهد أي انخفاض أو تطور إيجابي».

كما بحث ليندركينغ مع وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، في لقاء منفصل، تطورات الأوضاع في اليمن وجهود إحلال السلام فيها.

وذكرت وكالة (سبأ) أن بن مبارك لفت إلى أن تعنت الميليشيات الحوثية ومراوغتها إزاء المبادرات والجهود المبذولة أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني وزيادة معاناة اليمنيين.

ودعا الوزير اليمني إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل إنهاء هذه مشكلة خزان صافر المتهالك والعائم أمام ساحل الحديدة على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة (سبأ) عن المبعوث الأمريكي تأكيده على ضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن.

وجمع لقاء آخر، في الرياض، أمس، الوزير بن مبارك مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، لمناقشة آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية الرامية لإيقاف الحرب. وأكد وزير الخارجية اليمني دعم حكومة بلاده للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، حرصاً منها على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، موضحاً أهمية توجيه المجتمع الدولي رسائل واضحة وممارسة أقصى الضغوط، على الميليشيات الحوثية، لإجبارها على الانصياع لمتطلبات السلام، والتوقف عن إراقة الدم اليمني وزعزعة الاستقرار الإقليمي، تنفيذاً للأجندات الخارجية.

وإضافة إلى التحركات الدولية والأممية بشأن الأزمة في اليمن، دخلت مملكة السويد بشكل لافت، خلال الأيام الأخيرة، حيث زارت وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند العاصمة العمانية مسقط، أمس، والتقت بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني وتبادلت معه وجهات النظر حول التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار، كما ذكرت وزارة الخارجية العمانية في موقعها الرسمي على الإنترنت، بينما كشف الناطق باسم ميليشيات الحوثي عن لقاء جمعه بوزيرة الخارجية السويدية في مسقط.